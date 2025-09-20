San Mauro Cilento: assessore trovato morto in auto Il 54enne si stava recando in paese

Dolore a San Mauro Cilento per l’improvvisa scomparsa di un assessore comunale, è stato trovato senza vita nella propria auto.

I dettagli

Il 54enne Angelo Di Maria sarebbe stato stroncato da un malore che non gli ha lasciato scampo. Inutili i soccorsi. Era a bordo della sue vettura e si stava recando in paese. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118. Dolore nella comunità. Il sindaco Carlo Pisacane ha raccontato di aver accompagnato il 54enne in ospedale il giorno prima perchè non si sentiva bene.