Assessore morto in auto, disposta l'autopsia Il dolore dell'amministrazione locale

E' ancora sotto choc la comunità di San Mauro Cilento, incredula per la morte di Angelo Di Maria, assessore al bilancio e all’ambiente. L'esponente politico è stato stroncato da un malore mentre si trovava nella sua auto.

Ma ci sono diverse questioni da chiarire. Nelle ore precedenti al decesso, Di Maria era stato in ospedale a Vallo della Lucania per un malessere.

Stando a quanto riferito da fonti sanitarie del "San Luca", pare che l'uomo avesse rifiutato il ricovero consigliato dai medici, ma si tratta di circostanze che sono al vaglio degli investigatori.

Intanto, resta il dolore della comunità cilentana: il sindaco Carlo Pisacane e l'amministrazione locale hanno ricordato la figura di "zio Rino", persona particolarmente presente nel tessuto civico cittadino.