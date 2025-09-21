Salerno, allarme bomba a Pastena: possibile granata davanti ad un negozio Si attendono i rilievi degli artificieri

Nel giorno in cui Salerno si ferma per il suo patrono, San Matteo, nella zona orientale della città è scattato l'allarme per un possibile pacco bomba rinvenuto dinanzi ad un negozio. L'allarme è scattato in via Ricci, nel quartiere di Pastena. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Salerno e gli artificieri che dovranno appurare se si tratti di un ordigno o meno. Il sospetto, infatti, è che l'oggetto rinvenuto dinanzi al negozio possa essere una granata. Nel frattempo la strada è stata transennata ed i carabinieri stanno chiedendo alle persone di tenersi lontane dal luogo. Sul posto anche il sindaco di Salerno, Vincenzo Napoli che, terminato il pontificale in onore di San Matteo, ha raggiunto il quartiere Pastena per seguire in prima persona le operazioni.