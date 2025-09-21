Salerno, gli artificieri hanno rimosso l'ordigno ritrovato a Pastena

Sono state ore di alta tensione a Salerno, in particolare in via Ricci nel quartiere orientale di Pastena. Un passante ha segnalato la presenza di un ordigno esplosivo, con ogni probabilità una bomba a mano, davanti ad un negozio.
Scattato l’allarme, l’area è stata interdetta dalle forze dell’ordine. Sul posto si è recato anche il sindaco Vincenzo Napoli. Necessario l’intervento degli artificieri dei carabinieri, che è stato portato via per essere analizzato e poi fatto brillare.
Avviate le indagini per ricostruire quanto accaduto.