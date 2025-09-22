Far west nel centro storico: agguato a due stranieri a colpi di pistola Trasportati in ospedale, non sarebbero in pericolo di vita

di Sara Botte e Giovanbattista Lanzilli

E' di due nordafricani feriti il bilancio del grave episodio di cronaca avvenuto nel pomeriggio nel centro storico di Salerno. Le vittime sarebbero state raggiunte da colpi di pistola: una è stata gambizzata, l'altra persona è stata ferita di striscio alla testa.

Soccorsi dal 118, nessuno sarebbe in pericolo di vita.

Scattato l'allarme, sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Salerno, guidati dal maggiore Antonio Corvino. Gli aggressori, stando alla ricostruzione dell'Arma, sarebbero due cittadini italiani.

L'episodio ripropone il tema della sicurezza nel centro storico della città capoluogo, già teatro in passato di gravi fatti di cronaca.