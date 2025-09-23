Salerno, spari nel centro storico: in carcere tre salernitani Devono rispondere di tentato duplice omicidio

Sono tre salernitani di 49, 45 e 27 anni i fermati per gli spari esplosi lunedì pomeriggio in via Largo Dogana, nel centro storico di Salerno. Le indagini-lampo condotte dai carabinieri della compagnia di Salerno, agli ordini del comandante Antonio Corvino, hanno permesso di identificare i responsabili che ora si trovano nel carcere di Salerno.Uno dei tre fermati è originario del Centro Storico, gli altri due di via Irno e via Capone. L'ipotesi formulata nei loro confronti è di tentato duplice omicidio nei confronti di due cittadini tunisini.

Un 38enne era stato colpito alle gambe da tre proiettili, mentre un 47enne era stato ferito alla testa, probabilmente con un oggetto contundente. I carabinieri ora sono al lavoro per ricostruire la dinamica di quanto accaduto e capire se nella lite ci siano altre persone coinvolte.