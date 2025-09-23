Campagna, incidente frontale sulla Provinciale: due in ospedale Sono stati trasportati in ospedale dai volontari del Vopi

È di due persone ferite il bilancio dell'incidente avvenuto in serata a Campagna, sulla strada provinciale, in località Galdi. Nell'impatto sono rimaste coinvolte due vetture: un 19enne ha riportato diverse contusioni ed un trauma al setto nasale. Soccorso dai sanitari del Vopi, è stato trasportato in ospedale a Salerno. Ferita anche una 40enne che era alla guida della 500: la donna ha riportato una distrazione al rachide cervicale ed è stata trasportata in ospedale ad Eboli. Sul posto sono intervenuti i carabinieri per gli accertamenti del caso.







