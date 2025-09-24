Salerno, rapina alla farmacia Leucosia: fermati tre stranieri Due sono stati condotti in carcere, uno è stato denunciato a piede libero

Gli agenti della Squadra Volante dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Questura di Salerno hanno proceduto al fermo di tre cittadini stranieri, due di nazionalità marocchina ed uno di nazionalità tunisina in quanto, secondo la ricostruzione operata dalla polizia giudiziaria, sarebbero stat individuati quali autori della rapina messa a segno lo scorso 9 settembre ai danni della farmacia “Leucosia”.

Nel corso dell’identificazione i tre fermati sono stati riconosciuti quali autori della rapina ai danni della proprietaria della farmacia che, in quella circostanza, aveva riportato lesioni ed era stata medicata al Pronto Soccorso. I rapinatori portarono via prodotti cosmetici e medicinali da banco. Terminate le formalità di rito i due cittadini marocchini sono stati sottoposti a fermo di polizia giudiziaria e trasferiti nel carcere di Salerno, mentre il terzo è stato denunciato a piede libero e accompagnato presso l’Ufficio Immigrazione per la trattazione amministrativa circa la sua posizione sul territorio nazionale.