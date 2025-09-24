Schiacciato da un macchinario, ferito gravemente un lavoratore di 37 anni

Incidente sul lavoro questa mattina in un'azienda di Eboli. Un operaio 37enne originario della città, stando ad una prima ricostruzione, sarebbe stato schiacciato da un macchinario.
Il fatto è avvenuto in una struttura della zona industriale. Il malcapitato ha riportato gravi ferite.
Scattato l'allarme, sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e le ambulanze del 118. Il lavoratore è stato trasferito all'ospedale "Santa Maria della Speranza".
Avviate le indagini per ricostruire la dinamica dell'incidente.