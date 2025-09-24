Anziana truffata a Reggio Calabria, denunciati due 40enni salernitani Hanno utilizzato la tecnica del falso carabiniere

La Polizia di Stato ha denunciato due 40enni del Salernitano, con precedenti di polizia anche specifici, per truffa aggravata.

L'operazione

Gli agenti della Sottosezione della Polizia Stradale di Napoli Nord hanno controllato, in prossimità dello svincolo di Capodichino, due persone a bordo di un’auto, all’interno della quale hanno trovato un sacchetto contenente diversi gioielli in oro.

Dagli accertamenti è emerso che i due, utilizzando la tecnica del "falso carabiniere", avevano sottratto i monili ad un’anziana donna della provincia di Reggio Calabria. Per tali motivi, i due sono stati denunciati.