Grosso incendio a Nocera Superiore: il rogo nei capannoni industriali Sul posto carabinieri, polizia municipale, Enel e Arpac

Paura a Nocera Superiore subito prima della mezzanotte per un grosso incendio. Decine di telefonate hanno segnalato fiamme provenire dall'interno di capannoni industriali in via Lamia.

I dettagli

Immediato l'intervento massivo dei Vigili del Fuoco con squadre provenienti da Nocera, Mercato San Severino, Salerno, oltre 4 autobotti e un'autoscala. Il capo servizio e il funzionario di turno a coordinare le operazioni di spegnimento che hanno visto coinvolta principalmente la Sonoco Metal Packaging, società d'imballaggi metallici, con il collasso strutturale di un'ala del capannone destinata alle vernici.

I caschi rossi hanno impegnato gran parte delle risorse a proteggere dal fuoco le altre strutture e le abitazioni adiacenti. Sul posto è stato chiesto l'intervento anche dei Carabinieri, della Polizia Municipale, dell'Enel, a causa di alcune cabine di riduzione coinvolte, e dell'Arpac che si occuperà di effettuare i rilievi ambientali. Non si sono registrati feriti.