Centinaia di persone alla fiaccolata per Tina Sgarbini, uccisa dall'ex compagno Candele e preghiere per ricordare la donna: in corteo amministratori, associazioni e gente comune

"Un momento di raccoglimento e di vicinanza alla sua famiglia, ai suoi tre figli e a tutta la comunità che ancora oggi porta nel cuore il dolore di questa perdita". Così il sindaco di Montecorvino Rovella, Martino D’Onofrio, ha commentato la fiaccolata che ieri sera ha attraversato le strade della città per ricordare Tina Sgarbini, la donna uccisa dall'ex compagno.

Una fiaccolata silenziosa, illuminata dalle candele e dall'omaggio all'ennesima vittima di femminicidio in provincia di Salerno.

A sfilare associazioni, amministratori locali, esponenti politic e soprattutto tanta gente comune. Tutti insieme per dire, ancora una volta, "mai più".