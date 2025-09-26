Baronissi, ladri in azione nella notte: colpo in una gioielleria In azione due banditi, indagini in corso dei carabinieri

Ladri in azione nella notte a Baronissi dove è stato messo a segno un colpo in una gioielleria di via Cutinelli. Intorno alle 3.30, almeno due persone con guanti e volto coperto, sono entrate in azione. Dopo aver divelto la serranda con un flex, sono riusciti a forzare la porta d'ingresso con un bastone di ferro. Una volta entrati nella gioielleria hanno prelevato degli oggetti in oro. Ma poco dopo si è attivato il sistema di sicurezza, dotato di antifurto nebbiogeno, che ha costretto i ladri a dileguarsi. L'importo del bottino ed il danno provocato è ancora in corso di quantificazione. Sul caso indagano i carabinieri della compagnia di Mercato San Severino che, anche attraverso le immagini registrate dai sistemi di videosorveglianza - sia quelle della gioielleria che quelle della rete pubblica - proveranno a risalire agli autori del colpo.