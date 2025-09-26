Salerno, fermato un minorenne: si era introdotto in una casa del centro Una volta scoperto si era calato dal quarto piano attraverso i balconi

È un minorenne residente nel Napoletano il presunto ladro che, nella giornata di ieri, è stato bloccato dagli agenti dell'Ufficio Prevenzione Generale dopo che si era introdotto in un appartamento del centro. A far scattare l'allarme è stata la segnalazione fatta da un cittadino alla Sala Operativa della Questura di Salerno. Gli agenti, giunti sul posto, hanno fermato il minorenne che si era introdotto all’interno di un appartamento dal quale poi si era allontanato precipitosamente una volta scoperto, calandosi dal quarto piano attraverso i balconi.

La Procura della Repubblica del Tribunale per i Minorenni, informata della dinamica dei fatti, ne ha disposto l’arresto per il reato di rapina impropria. Sono in corso altri accertamenti per individuare eventuali complicità.