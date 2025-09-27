Incidente tra auto e scooter a Sala Consilina: muore 16enne Critiche le condizioni dell'amico che era con lui

Tragedia nel salernitano, un 16enne è morto in seguito ad un incidente stradale. E' successo in via Taverne, a Sala Consilina. Era a bordo di uno scooter con un suo amico, ora ricoverato in gravi condizioni all'ospedale di Polla.

La dinamica

Il mezzo a due ruote si è scontrato, per cause ancora da accertare, contro un'auto guidata da una donna. Inutili i soccorsi, il 16enne non ce l'ha fatta. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, i sanitari del 118 e i carabinieri di Sala Consilina per i rilievi del caso. Sconvolta la comunità salernitana per un'altra giovane vittima della strada.