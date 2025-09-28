Tragico incidente a Sala Consilina: muore 15enne, grave un amico Fatale l’impatto tra uno scooter e un’auto, indagini in corso dei carabinieri

È di un 15enne deceduto e di un coetaneo ferito il bilancio di un tragico incidente avvenuto nella serata di sabato a Sala Consilina. La vittima, Nicola Pio Spolzino, era in sella ad uno scooter insieme ad un amico quando, per cause ancora in corso di accertamento, si è scontrato con un'auto.

L'impatto è stato violentissimo. I due giovani sono stati trasportati d'urgenza nell'ospedale "Curto" di Polla. Per Nicola Pio Spolzino, 15enne di Sala Consilina, non c'è stato nulla da fare. Nonostante i tentativi dei medici, il suo cuore ha smesso di battere. Per l'altro ferito, originario di Teggiano, si è reso necessario il trasferimento al "Ruggi". Sono in corso accertamenti da parte dei carabinieri della compagnia di Sala Consilina. Dolore e preghiere in tutto il Vallo di Diano per una tragedia che ha lasciato tutti senza parole.