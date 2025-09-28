Giallo a Capaccio Paestum: 27enne trovato morto nella piscina di un hotel Il giovane era dipendente della struttura alberghiera, da capire le cause del decesso

Saranno le indagini dei carabinieri della compagnia di Agropoli a chiarire le cause della morte di un 27enne, trovato senza vita in una piscina di un albergo di Capaccio Paestum nel quale lavorava. Il giovane, di origini ucraine ma da anni in Italia, è stato trovato riverso in acqua. Gli investigatori, anche con l'ausilio del medico legale, stanno provando a capire le cause del decesso. Al momento nessuna ipotesi è esclusa: dall'incidente, al malore, passando per un possibile gesto volontario.

Secondo una prima ricostruzione effettuata dagli investigatori, il 27enne al termine del turno di lavoro si sarebbe intrattenuto in piscina con altri colleghi, all'insaputa dei proprietari della struttura alberghiera. Da capire cosa sia successo dopo e perché il giovane abbia perso la vita. Le indagini sono coordinate dalla Procura della Repubblica di Salerno che ha disposto l'esame esterno del cadavere. Sono in corso accertamenti da parte dei militari per provare a ricostruire le ultime ore di vita del 27enne.