Si perdono in montagna tra Vietri e Cetara: incubo per quattro escursionisti Sono stati salvati dai vigili del fuoco

Un'escursione tra le montagne di Vietri sul Mare e Cetara si è trasformata in un autentico incubo per quattro ragazzi, dispersi mentre percorrevano il "sentiero del Cesare". Lungo il cammino, infatti, si sono trovati di fronte ad un burrone e sono stati costretti a lanciare l'allarme non potendo più tornare indietro anche a causa della scarsa visibilità. La richiesta d'intervento al 115 è partita intorno alle 17. I vigili del fuoco hanno fatto inviare la posizione in Sala Operativa ed hanno inviato l'elicottero Drago che è riusciti ad individuati. L'inttervento, tuttavia, si è rivelato particolarmente lungo e complesso. L'elicottero, infatti, ha dovuto recuperare gli escursionisti uno per volta, atterrando ogni volta in un terreno di via De Bartolomei (nei pressi dello stadio Arechi) per consentire ai dispersi di essere presi in carico dai sanitari del 118. Alle operazioni di soccorso hanno preso parte le ambulanze del Vopi e gli agenti della Questura di Salerno. Intorno alle 19.30 gli escursionisti sono stati tutti recuperati e affidati alle cure mediche. Le loro condizioni, tuttavia, non destano preoccupazioni.