Morto a bordo piscina a Paestum, disposta autopsia Ancora da appurare le cause della morte del giovane

È stata disposta l'autopsia sul corpo del ragazzo di 27 anni, dipendente di una struttura ricettiva, che ieri mattina è stato trovato a bordo piscina privo di vita. Il fatto è accaduto a Capaccio Paestum.

I dettagli

Ancora da appurare le cause della morte del giovane, di origine ucraina, ma residente in Italia già da alcuni anni. Ad indagare i carabinieri che stanno effettuando tutti gli accertamenti. La salma si trova all'obitorio dell'ospedale di Salerno in attesa dell'autopsia da parte del medico legale.