Angri, incidente nella notte: perde la vita un 20enne L'impatto è avvenuto in via Nazionale, inutili i soccorsi

Ancora strade di sangue nel Salernitano. A poche ore di distanza dalla tragedia avvenuta a Sala Consilina e che è costata la vita al 16enne Nicola Pio Spolzino, ad Angri si è verificato un altro incidente mortale. Nella notte tra domenica e lunedì, intorno all'una, in via Nazionale si sono scontrate un'auto ed un motociclo. L'impatto è stato fatale per il 20enne che era alla guida del mezzo a due ruote. Nonostante i soccorsi, per il giovane non c'è stato nulla da fare. Sotto choc il 30enne che era alla guida della vettura. Sono in corso accertamenti da parte dei carabinieri del Reparto Territoriale di Nocera Inferiore che stanno provando a far luce sulla dinamica della tragedia. Dolore nella città dell'Agro Nocerino Sarnese per una giovane vita spezzata improvvisamente.