Appalti pilotati a Capaccio Paestum: revocati i domiciliari a Franco Alfieri

Revocati gli arresti domiciliari per l'ex sindaco di Capaccio Paestum ed ex presidente della Provincia di Salerno Franco Alfieri, nell'ambito del processo per i presunti appalti truccati al comune cilentano.
I dettagli
Disposta dal presidente del Tribunale di Vallo della Lucania Vincenzo Pellegrino la sostituzione della misura cautelare per Alfieri e per il proprietario della Dervit, Vittorio De Rosa, sottoposti ora all’obbligo di dimora nel comune di residenza. L'ex sindaco resta però ai domiciliari per un'altra inchiesta della Dia di Salerno per scambio politico elettorale e politico mafioso.