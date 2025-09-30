Abusi edilizi nell'hotel extra lusso di Positano, scatta il sequestro L'attività investigativa della Procura: contestazioni per le aree comuni dell'albergo e la spiaggia

Abusi edilizi, sequestrato parte di un hotel di lusso a Positano. E' quanto fa sapere la Procura di Salerno all'esito mdelle indagini condotte tra aprile e luglio 2004.

Nel sopralluoghi dei carabinieri erano state rilevate - analizzando planimetrie catastali ed elaborati grafici dell'istanza di condono - quelle che per l'accusa sono una serie di abusi edilizi che avrebbero comportato aumenti di superficie e volumetria, modifiche dell'aspetto dell'immobile e cambi di destinazione d'uso.

Interventi, come fa notare il procuratore vicario Rocco Alfano, che avrebbero danneggiato l'ambiente e aumentato il rischio sismico in un territorio tutelato.

Nello specifico gli inquirenti contestano i lavori in 11 ambienti comuni (bar, spa, area fitness, area ristorazione, cabine spiaggia, dispensa ecc) e l'occubazione di abusiva di oltre 500 metri quadrati di arenile demaniale, attraverso la realizzazione di strutture, pavimentazione e recinzioni.