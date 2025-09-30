Riesame annulla sospensione comandante vigili Cava de' Tirreni La vicenda giudiziaria è nata a seguito di una verifica sull'acquisto di alcune automobili di servizio

Il Tribunale del Riesame di Salerno ha annullato l'ordinanza di sospensione per 12 mesi disposta a carico del comandante della Polizia municipale di Cava de Tirreni, Stefano Cicalese.

Il provvedimento

Il provvedimento era stato emesso lo scorso 25 luglio dal gip del Tribunale di Nocera Inferiore, De Nicola. La decisione del Riesame è arrivata dopo l'udienza di ieri, quando si è discusso l'appello presentato dall'avvocato Federico Conte, difensore del colonnello Cicalese.

La vicenda giudiziaria è nata a seguito di una verifica sull'acquisto di alcune automobili di servizio da parte del Comando di Polizia municipale di Cava de' Tirreni, in relazione alla quale la Procura di Nocera inferiore ha ipotizzato i reati di falso ideologico e rivelazione di segreti d'ufficio, chiedendo e ottenendo la misura cautelare che ora è stata annullata.

"Il provvedimento del Tribunale del Riesame di Salerno - commenta l'avvocato Federico Conte - fa giustizia di una vicenda cautelare ingiustamente afflittiva e restituisce merito al fatto che il comandante Cicalese ha assunto sin dal primo momento un comportamento aperto e collaborativo con l'autorità giudiziaria e di grande responsabilità verso l'Ente comunale, allontanandosi volontariamente, e a proprie spese, dal servizio nell'immediatezza dei fatti.

Cicalese si è da subito dichiarato estraneo alle accuse, adducendo elementi giuridici e documentali che confidiamo possano essere valutati compiutamente e risolutivamente con la chiusura della fase cautelare"