Tragico incidente a Vietri sul Mare: perde la vita una donna L'impatto è avvenuto lungo la strada che collega con la frazione di Marina

Ancora strade di sangue in provincia di Salerno. Nella tarda mattinata, intorno alle 13, si è verificato un grave incidente a Vietri sul Mare, lungo la strada che conduce alla frazione di Marina. Un'auto con a bordo tre donne è improvvisamente finita fuori strada, terminando la sua corsa contro un'abitazione. L'impatto è stato molto violento. Ad avere la peggio è stata una donna di 80 anni originaria di Cava de' Tirreni, deceduta a causa delle gravi ferite riportate. Contuse le altre due donne che si trovavano nella vettura. Secondo una prima ricostruzione effettuata dai carabinieri della compagnia di Salerno, la persona che era alla guida potrebbe aver accusato un malore, perdendo il controllo dell'auto che ha terminato la sua corsa contro un muro. L'anziana che si trovava sul sedile passeggero ha avuto la peggio, perdendo la vita. Inutili i soccorsi da parte dei sanitari del 118. Sul posto, oltre ai carabinieri e agli agenti della Polizia Locale, sono intervenuti anche i vigili del fuoco.