Scene di violenza a Pagani, consigliera Sessa: "Non possiamo rischiare tragedie" "Un ringraziamento va a tutti coloro che sono prontamente intervenuti per scongiurare il peggio"

Scene di grande tensione si sono verificate ieri in Piazza Sant’Alfonso a Pagani, episodi che - come sottolineato dalla consigliera comunale Anna Rosa Sessa - «avrebbero potuto trasformarsi in una vera e propria tragedia».

I dettagli

«Un sentito ringraziamento va a tutti coloro che sono prontamente intervenuti per scongiurare il peggio - afferma Sessa -, ma non possiamo permettere che la nostra città viva ancora situazioni del genere».

La consigliera comunale invoca con forza un’azione più incisiva da parte dell’amministrazione comunale: «Il sindaco e la sua giunta devono alzare le barricate pur di garantire un controllo sempre più capillare del territorio. È necessario sollecitare il potenziamento degli organici delle forze dell’ordine, che da troppo tempo risultano insufficienti, e avviare azioni concrete di sensibilizzazione per diffondere, tra tutti i cittadini - anche tra i nostri concittadini stranieri - una vera cultura della legalità e della sicurezza».

Un pensiero speciale è andato alle comunità straniere colpite dagli episodi di ieri. «Il mio abbraccio - aggiunge la consigliera comunale - va a tutti i cittadini indiani e pakistani che, da anni, vivono perfettamente integrati a Pagani, rispettosi delle regole e partecipi della vita della nostra città, e che ieri sono stati loro malgrado travolti dalla follia».