Intimidazione choc al sindaco Apolito: "Farai la fine di Vassallo" Il primo cittadino di Ogliastro Cilento è anche presidente della Comunità Montana

"Stai attento che farai la fine di Angelo Vassallo". È l'intimidazione choc ricevuta dal sindaco di Ogliastro Cilento e presidente della Comunità Montana Alento-Monte Stella, Michele Apolito. All'amministratore cilentano sono state recapitate due lettere anonime (una al Comune e una presso la sede dell'Ente montano), una delle quali conteneva un proiettile calibro 7,65. Entrambe le missive contenevano intimidazioni e minacce, una delle quali faceva riferimento esplicito all'omicidio del sindaco di Pollica, Angelo Vassallo.

Apolito ha denunciato l'episodio ai carabinieri della stazione di Torchiara che, coordinati dal comandante della compagnia di Agropoli, hanno avviato le indagini per provare a ricostruire quanto accaduto e risalire al mittente delle lettere anonime. La gravissima intimidazione ad Apolito è arrivata in una fase caratterizzata da forti tensioni alla Comunità Montana. Non a caso in una lettera si faceva esplicito riferimento proprio all'attività avviata dal sindaco-presidente in seno all'Ente.