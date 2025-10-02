Abusi sessuali su una bimba di 7 anni: arrestato 54enne

Si tratta del convivente della madre della piccola

Giffoni Valle Piana.  

A Giffoni Valle Piana un 54enne è stato arrestato per presunti abusi sessuali su una bambina di 7 anni, figlia della donna con la quale conviveva. Lo riporta il quotidiano "La Città".  

I dettagli

L’ordinanza di custodia cautelare agli arresti domiciliari è stata emessa dal Gip del Tribunale di Salerno su richiesta della Procura, le indagini affidate ai Carabinieri.

A far scattare l'attività investigativa la denuncia del padre biologico della bimba. L’episodio si sarebbe verificato nella casa in cui la piccola viveva con la madre. 

