Abusi sessuali su una bimba di 7 anni: arrestato 54enne

A Giffoni Valle Piana un 54enne è stato arrestato per presunti abusi sessuali su una bambina di 7 anni, figlia della donna con la quale conviveva. Lo riporta il quotidiano "La Città".
I dettagli
L’ordinanza di custodia cautelare agli arresti domiciliari è stata emessa dal Gip del Tribunale di Salerno su richiesta della Procura, le indagini affidate ai Carabinieri.
A far scattare l'attività investigativa la denuncia del padre biologico della bimba. L’episodio si sarebbe verificato nella casa in cui la piccola viveva con la madre.