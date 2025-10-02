Fugge all'alt della polizia: 39enne beccato con 4.6 kg di cannabis La droga era divisa in 50 panetti

Fugge all'alt della Polizia e viene bloccato dopo un inseguimento nelle strade di Cava de' Tirreni. Al termine dell'inseguimento la polizia ha arrestato un 39enne per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

I dettagli

È accaduto lo scorso 27 settembre, quando l'uomo, alla guida di un'auto proveniente da Napoli, giunto nei pressi del casello autostradale della A3 di Cava de' Tirreni, ha tentato di eludere un posto di controllo prima nascondendosi dietro un autocarro e successivamente dandosi alla fuga, dopo un repentino cambio di marcia.

Ne è scaturito un inseguimento lungo le vie cittadine, durante il quale l'uomo ha posto in essere manovre pericolose per la circolazione stradale. La fuga è terminata in via Gaudio Maiori, dove il conducente, dopo aver abbandonato il veicolo e aver tentato di scappare a piedi, è stato bloccato dagli agenti di Polizia. A seguito di perquisizione, all'interno del veicolo è stata trovata una busta contenente 4,630 kg di cannabis, suddivisa in 50 panetti. Ultimate le formalità di rito, l'arrestato è stato portato nel carcere di Fuorni a Salerno, a disposizione dell'autorità giudiziaria.