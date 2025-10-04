Salerno, 15 colpi di pistola esplosi a Fratte contro la casa di un pregiudicato Indagini in corso dei carabinieri

Quindici colpi di pistola sono stati esplosi a Salerno, nel rione Fratte, contro l’abitazione di una persona già nota alle forze dell’ordine. Il fatto è accaduto in via Peluso, a pochi passi da piazza Matteo Galdi, cuore pulsante del quartiere che fa da cerniera tra il capoluogo e la Valle dell'Irno. I carabinieri della compagnia di Salerno, supportati dai colleghi della scientifica, nelle scorse ore hanno effettuato i rilievi, riscontrando la presenza di fori di proiettile sulla parete della palazzina.

Secondo una prima ricostruzione, i colpi sarebbero stati esplosi in giorni e fasce orarie differenti. Due i momenti ipotizzati dagli investigatori: il primo raid sarebbe avvenuto intorno alle 4 del mattino di mercoledì 1° ottobre; il secondo nella notte tra giovedì e venerdì. I militari sono rimasti per ore nel quartiere e, adesso, anche con l’ausilio delle immagini registrate dalle telecamere di videosorveglianza, stanno provando a ricostruire dinamica e movente di quanto accaduto per risalire ai responsabili.