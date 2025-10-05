Paura a Giffoni Valle Piana: auto finisce fuori strada, tre feriti In ospedale anche un minorenne

È di tre persone coinvolte, tra cui un minorenne, il bilancio di un incidente avvenuto nella notte in via Giustirno Fortunato a Giffoni Valle Piana. Intorno alle 2, per cause ancora in corso di accertamento, un’auto è finita fuori strada, terminando la sua corsa in un terreno adiacente alla carreggiata. Sul posto sono intervenute due ambulanze dell’associazione “Vopi” di Pontecagnano Faiano ed una della Croce Rossa Italiana che hanno provveduto a trasportare in ospedale i feriti per visite ed accertamenti diagnostici. I rilievi sono stati effettuati dai carabinieri della compagnia di Battipaglia, sul posto anche i vigili del fuoco.