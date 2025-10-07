Droga per i turisti: sgominata organizzazione tra Positano e Penisola Sorrentina 7 i soggetti coinvolti

Una vasta operazione dei carabinieri del comando provinciale di Napoli ha portato allo smantellamento di un’organizzazione dedita allo spaccio di droga, con base tra Positano e la Penisola Sorrentina. L’indagine, estesa anche alle province di Salerno, Cosenza, Lecce e Pescara, ha coinvolto sette persone, accusate di detenzione e spaccio di cocaina.

L’inizio dell’indagine: un controllo stradale

Tutto è iniziato da un controllo stradale su un uomo alla guida di un’auto di grossa cilindrata, sorpreso a compiere manovre pericolose e sorpassi azzardati. Questo episodio, inizialmente isolato, ha fatto partire un’articolata attività investigativa che ha permesso di ricostruire oltre ottanta cessioni di cocaina avvenute tra marzo e ottobre 2023.

Metodo e territorio dell’attività di spaccio

Le indagini hanno utilizzato servizi di osservazione, pedinamenti e intercettazioni telefoniche, confermando una fiorente attività di spaccio rivolta principalmente ai turisti stranieri in vacanza nella Costiera Amalfitana, ma anche ai consumatori locali. La base principale era Positano, con ramificazioni nel territorio di Torre Annunziata.

Sequestri e provvedimenti

Durante l’indagine sono stati sequestrati più di 300 grammi di cocaina suddivisa in decine di dosi pronte per la vendita al dettaglio. Tra i sette soggetti coinvolti:

Due sono finiti in carcere.

Due ai domiciliari, di cui uno con braccialetto elettronico.

Uno ha ricevuto il divieto di dimora in provincia di Salerno con obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.

Un altro soggetto ha il divieto di dimora a Positano.

Infine, l’ultimo soggetto è sottoposto all’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.