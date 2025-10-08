Beccato con armi e munizioni illegali: arrestato 43enne dalla polizia Trovato un fucile calibro 12 e diverse cartucce

A Baronissi la polizia ha arrestato un 45enne per detenzione illegale di armi e munizionamento.

I dettagli

Gli investigatori della Squadra Mobile lo hanno tratto in arresto, nella flagranza del reato. L.M., queste le sue iniziali, è stato intercettato e pedinato mentre si trovava a bordo di un veicolo munito di targa straniera, ritenuto sospetto dagli operatori.

Il monitoraggio si è protratto fino al termine della sua marcia, a Baronissi, dove sono state identificate le persone a bordo: M.S. e lo stesso L.M., mentre il conducente dell'auto era riuscito a fuggire a bordo della vettura.

In seguito alle perquisizioni all'interno degli zaini in loro possesso sarebbero state trovate diverse parti di armi e 49 cartucce calibro 12. La perquisizione è stata estesa al domicilio di L.M.: rinvenuto un fucile calibro 12 illegalmente detenuto con caricatore inserito non rifornito, oltre ad altre 8 cartucce calibro 12. M.S. è stato denunciato per resistenza a pubblico ufficiale.