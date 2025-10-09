Arrestati due scippatori dalla polizia, tra le vittime un'80enne

La donna è stata trascinata per diversi metri, ha riportato la frattura dell'omero

Vietri sul Mare.  

La polizia ha arrestato due persone perché ritenute responsabili di due violenti episodi di furto con strappo avvenuti tra Salerno e Vietri sul Mare. In uno dei due episodi nella cittadina della Costiera un'anziana di oltre 80 anni è stata trascinata per diversi metri, restando gravemente ferita, la donna ha riportato la frattura dell'omero. 

L’operazione

I due indagati devono rispondere di furto con strappo, rapina impropria aggravata e lesioni personali aggravate. Da una prima ricostruzione il primo colpo sarebbe stato messo a segno lo scorso 30 agosto nel centro di Salerno. I due, a bordo di una moto di grossa cilindrata, avrebbero strappato la borsa di una passante.

Poche ore dopo, il secondo episodio a Vietri sul Mare. Determinanti, per la ricostruzione dei fatti, sono state le immagini di videosorveglianza e le testimonianze raccolte sul posto. 

