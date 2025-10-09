Arrestati due scippatori dalla polizia, tra le vittime un'80enne La donna è stata trascinata per diversi metri, ha riportato la frattura dell'omero

La polizia ha arrestato due persone perché ritenute responsabili di due violenti episodi di furto con strappo avvenuti tra Salerno e Vietri sul Mare. In uno dei due episodi nella cittadina della Costiera un'anziana di oltre 80 anni è stata trascinata per diversi metri, restando gravemente ferita, la donna ha riportato la frattura dell'omero.

L’operazione

I due indagati devono rispondere di furto con strappo, rapina impropria aggravata e lesioni personali aggravate. Da una prima ricostruzione il primo colpo sarebbe stato messo a segno lo scorso 30 agosto nel centro di Salerno. I due, a bordo di una moto di grossa cilindrata, avrebbero strappato la borsa di una passante.

Poche ore dopo, il secondo episodio a Vietri sul Mare. Determinanti, per la ricostruzione dei fatti, sono state le immagini di videosorveglianza e le testimonianze raccolte sul posto.