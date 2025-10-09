Fisciano, paura nella piazza di Lancusi: investito bimbo di 9 anni È stato trasportato in codice rosso al Ruggi

Un grave incidente si è verificato in serata a Lancusi di Fisciano. Intorno alle 18:45 nei pressi di pizza Regina Margherita, un'auto con a bordo una donna ha investito un bimbo di 9 anni. Secondo una prima ricostruzione il piccolo, nel tentativo di recuperare un pallone, avrebbe attraverso la strada senza guardare. Soccorso dai sanitari dell'associazione La Solidarietà di Fisciano. è stato trasporto in codice rosso al Ruggi. Avrebbe riportato uno schiacciamento della vertebra cervicale.

A prestare i soccorsi un'auto medica Alfa (autista Giuseppe Calvanese, infermiere Claudia Falcone e medico Sebastiano Alfonso Candela) ed un'ambulanza India (autista Luigi Maffei, infermiere Adolfo Ceruso).



