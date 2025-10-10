Traghetto in fiamme a largo di Agropoli, passeggeri messi in salvo L'imbarcazione è poi giunta al porto di Salerno dopo 6 ore

Traghetto in fiamme ieri pomeriggio a circa 17 miglia a largo di Agropoli. La Capitaneria di Porto di Napoli ha contattato la sala operativa dei Vigili del Fuoco di Salerno per richiedere supporto a causa di un rogo divampato a bordo di un traghetto di circa 50 metri, battente bandiera maltese, con persone a bordo. L'incendio, comunque contenuto, proveniva dalla sala macchine.

I Vigili del Fuoco (arrivati a bordo grazie ad una motovedetta della Guardia Costiera) e un rimorchiatore hanno raggiunto l'imbarcazione e tenuto sotto controllo l'incendio a seguito delle procedure d'emergenza messe in atto dal personale di bordo. I caschi rossi sono rimasti sul traghetto finché l'imbarcazione è giunta a Salerno, al porto commerciale, in circa 6 ore, monitorando le temperature con l'ausilio di una termocamera. Le operazioni si sono concluse intorno all'1:30 di stanotte.

