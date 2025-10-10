Salerno, tentato furto in centro: ladri in fuga a bordo di un'Audi scura Indagini in corso da parte degli agenti della sezione Volante

Un tentato furto si è verificato nella notte a Salerno presso la filiale dell’agenzia Compass. La banda di ladri, composta da più persone, è entrata in azione intorno alle 3.40 in Corso Garibaldi. Dopo aver danneggiato la porta d’ingresso, però, i malviventi sono stati costretti ad allontanarsi, probabilmente anche a seguito dell’attivazione del sistema di antifurto con allarme nebbiogeno. Gli agenti della sezione Volante della Questura di Salerno, agli ordini del vice questore Lara Cianciulli. sono al lavoro per far chiarezza su quanto accaduto e provare risalire all’identità dei ladri che, da quanto si apprende, sarebbero scappati a bordo di un’Audi scura. Al vaglio le immagini registrate dai sistemi di videosorveglianza e da quelle presenti nel centro cittadino.