Pontecagnano, rapina choc in pizzeria: armati di pistola portano via l'incasso Avevano il volto coperto, indagini in corso da parte dei carabinieri

Una rapina a mano armata è stata messa a segno nella serata di ieri in una nota pizzeria di via Budetti, a Pontecagnano Faiano. I malviventi, armati di pistola e con il volto coperto, hanno fatto irruzione nel locale, intimando al personale presente di consegnargli l'incasso. Da quanto si apprende, sarebbero scappati con una cassa di legno, contenente circa 500 euro in contanti.

Sono in corso accertamenti da parte dei carabinieri della compagnia di Battipaglia che stanno provando a far luce sulla dinamica di quanto accaduto. Al vaglio dei militari le immagini registrate dai sistemi di videosorveglianza che potrebbero aver catturato elementi utili ai fini delle indagini. Ad agire, secondo una prima ricostruzione, sarebbero state due persone. Da capire se ci sia stato anche qualche complice che potrebbe aver, poi, agevolato la fuga dei malviventi.