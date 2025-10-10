I carabinieri della stazione di Salerno – Duomo, nella giornata di ieri, hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare personale nei confronti di F. M., indagato per rapina. Secondo la ricostruzione effettuata dagli investigatori, lo straniero lo scorso 17 agosto a lungomare Trieste si sarebbe impossessato di un borsello contenente la somma di 250 euro ed alcune carte di credito sottratte ad uomo dopo averlo aggredito al collo facendolo rovinare a terra.
Salerno, rapinò un uomo a Lungomare Trieste: arrestato
Lo straniero si era impossessato di soldi in contanti e di carte di credito
Salerno.