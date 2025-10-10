Salerno, ruba un giubbotto in un negozio del centro: straniero nei guai E' stato rintracciato e denunciato dalla Polizia di Stato

Un cittadino georgiano è finito nei guai a Salerno dopo aver commesso un furto in un negozio di abbigliamento. Il fatto è accaduto nella serata di giovedì in Corso Vittorio Emanuele, nel cuore del centro cittadino. Lo straniero, secondo la ricostruzione effettuata dagli agenti della Polizia di Stato, ha prelevato in maniera fraudolenta un giubbotto per poi tentare la fuga. L'allarme ha consentito agli agenti della sezione Volante di rintracciare e fermare l'autore del furto. Denunciato a piede libero, è stato trasferito in un centro di permanenza per i rimpatri dove resterà in attesa di espulsione.