Stella Cilento, provocò incendi in diversi terreni: arrestato un 42enne L'uomo, residente ad Omignano, avrebbe appiccato due roghi in località Santa Maria

Nalla serata di ieri personale del Nucleo Carabinieri Parco Nazionale del Cilento e del Vallo di Diano di Sessa Cilento e della Stazione Carabinieri di Sessa Cilento ha dato esecuzione ad un'ordinanza di misura cautelare della custodia in carcere. Il provvedimento cautelare ha riguardato un uomo di 42 anni, residente in Omignano, nei cui confronti sono stati individuati gravi indizi di colpevolezza per avere provocato due diversi incendi: il primo sviluppatosi nella serata dell'11 agosto ed il secondo nel primo pomeriggio del 20 agosto.

L'indagato avrebbe appiccato diversi incendi lungo la strada provinciale 15 in terreni siti in Stella Cilento, località Santa Maria. Gli incendi, che hanno interessato zone site nel perimetro del Parco Nazionale del Cilento di elevato valore ambientale, hanno riguardato - complessivamente - circa 10.000 metri quadrati di macchia mediterranea e numerose piante di ulivo, richiedendo per il loro spegnimento, oltre che personale di terra, anche di mezzi aerei (canadair).