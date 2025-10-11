Tragedia sulle strade del salernitano: muoiono una 57enne e un 60enne Il drammatico incidente sulla Bussentina

E' di due morti e un ferito il tragico bilancio di un incidente avvenuto oggi pomeriggio sulla Bussentina. A perdere la vita una 57enne e un 60enne, marito e moglie, originari di Monte San Giacomo. Pare stessero raggiungendo degli amici per un raduno. Il sinistro è avvenuto tra Sanza e Buonabitacolo, lo schianto ha visto coinvolte due moto e un’auto. L'altro centauro rimasto invece ferito è un 50enne di Cava de' Tirreni.

I soccorsi

Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Sapri e di Sanza, la polizia stradale, l'Anas e i sanitari del 118. Per le due persone decedute i soccorsi sono stati inutili, il 50enne ferito è stato invece portato in ospedale a Salerno in eliambulanza.

La nota dell'Anas

A causa dell' incidente il tratto della strada statale 517 Var “Bussentina”, è stato provvisoriamente chiuso al traffico a Caselle in Pittari.



Il sinistro, avvenuto al km 17,800. Per consentire le operazioni di rilievo, soccorso e rimozione dei veicoli la statale è stata interdetta al traffico dal km 17,800, svincolo di Caselle in Pittari, al 23,800 svincolo di Sanza.

Il transito deviato lungo la viabilità alternativa.



Il personale di Anas e le Forze dell’Ordine sono intervenute sul posto per la gestione della viabilità.