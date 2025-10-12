Schianto sulla Bussentina: Monte San Giacomo piange Angelo ed Antonietta Marito e moglie hanno perso la vita, ferito un 50enne

La comunità di Monte san Giacomo è sconvolta per la tragedia avvenuta ieri sera lungo la Bussentina, nel territorio comunale di Sanza. Un tragico incidente - nel quale sono rimaste coinvolte due moto ed un'auto - ha spezzato la vita a Saverio Angelo Spina, 65 anni, e sua moglie Antonietta Aluotto, 57 anni. I due, titolari di un'agenzia funebre nel comune del Vallo di Diano, erano in sella ad una moto che, per cause ancora in corso di accertamento, si è scontrata con una Fiat Punto.

L'impatto è stato violentissimo. La donna è deceduta sul colpo. L'uomo, ferito in modo grave, ha perso la vita poco dopo. I soccorritori avevano chiesto l'intervento di un elisoccorso per trasferire il 65enne a Salerno ma il suo cuore ha smesso di battere proprio durante le operazioni di soccorso. Ferito in modo serio anche un 50enne di Cava de' Tirreni - anche lui viaggiava in sella ad una moto - rimasto coinvolto nella tragica carambola e trasferito in ospedale a Salerno. Sotto choc ma illesa la persona che era alla guida dell'auto. Sono in corso accertamenti da parte dei carabinieri della compagnia di Sapri per provare a ricostruire la dinamica di quanto accaduto.