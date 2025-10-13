Salerno, colpo nella notte da Leroy Merlin: svuotate le casse automatiche Indagini in corso da parte degli agenti della Polizia di Stato

Ladri in azione nella notte all’interno del nuovo punto vendita Leroy Merlin di Salerno. I malviventi, secondo una prima ricostruzione, sono riusciti ad accedere nei locali del megastore di Fuorni dopo aver manomesso la porta dall’esterno. Una volta all’interno, hanno puntato le casse automatiche, riuscendo a portare via un ingente bottino. Da una prima stima effettuata dai responsabili dell’attività, sarebbero stati rubati circa 6500 euro.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della sezione Volanti della Questura di Salerno ed il personale della Polizia scientifica che hanno svolto i rilievi del caso. Sono in corso accertamenti per provare a risalire ai responsabili del furto, l'ennesimo avvenuto nella zona orientale della città di Salerno. Nelle prossime ore saranno acquisite le immagini registrate dalle telecamere sia all’interno che all’esterno del punto vendita. Al vaglio anche altri video registrati dai numerosi sistemi di videosorveglianza presenti nella zona.