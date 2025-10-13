Salerno, nascondeva una pistola carica nel sottosella: arrestato L'operazione è stata condotta dalla Squadra Mobile

Gli agenti della Squadra Mobile della Questura di Salerno, lo scorso 9 ottobre, hanno proceduto all'arresto di M.F., per detenzione illegale di armi e munizionamento. L'uomo, secondo la ricostruzione operata dalla polizia giudiziaria, a seguito di un mirato servizio di controllo del territorio, è stato trovato in possesso di una pistola calibro 7.65, di provenienza delittuosa, munita di caricatore con all'interno 6 cartucce di cui una in canna. L'arma era nascosta nel borsello nel vano sottosella del suo motociclo.