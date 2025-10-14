Turisti si perdono durante un'escursione in Costiera: salvati dai caschi rossi La coppia è stata messa in salvo dai soccorritori

Ore di apprensione ieri sera in Costiera Amalfitana. Intorno alle 18.30 è pervenuta alla sala operativa dei Vigili del Fuoco, una richiesta di soccorso da una coppia, lui di Bolzano lei canadese, che si sono trovati in difficoltà durante una passeggiata lungo il sentiero 307 in località Vecite di Maiori.

I dettagli

I due escursionisti avevano perso il sentiero e, calato il sole, si erano ritrovati in una zona impervia impossibilitati a ritornare suo propri passi. Immediatamente partiti i soccorsi dei caschi rossi con la squadra del locale distaccamento di Maiori e una squadra SAF specializzata si soccorso Speleo Alpino Fluviale.

Fondamentale la gestione della Sala Operativa che ha localizzato la posizione dei due dispersi e coordinato le comunicazioni con le squadre sul posto. Grazie all'esperienza dei soccorritori, dopo un paio d'ore, l'uomo e la donna sono stati raggiunti e riportati sulla strada in buone condizioni, subito prima che le temperature calassero ulteriormente.

Fortunatamente, quindi, i due turisti se la sono cavata solo con un grande spavento. Alle 21.30 si sono concluse le operazioni. Ancora una volta la richiesta tempestiva di soccorso ai Vigili del Fuoco ha evitato ore di agonia ai malcapitati ed evitato risvolti negativi.