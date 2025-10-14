Serre: si ribalta un mezzo pesante contenente latte Disperso il carico, sul posto l'Anas

Lungo la strada statale 19 “delle Calabrie” è provvisoriamente chiusa, in entrambe le direzioni, la tratta in corrispondenza del km 13,500 a Serre, per il ribaltamento di un mezzo pesante che ha disperso il carico che trasportava, a darne notizie l'Anas.

Il mezzo pesante è già stato rimosso ed il personale di Anas è presente sul posto per le operazioni di pulizia del materiale (latte) e sgombero del piano viabile, allo scopo di ripristinare la transitabilità della tratta.

Durante la chiusura la circolazione utilizza percorsi alternativi in loco.