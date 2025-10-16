Festival di Giffoni alla Corte dei Conti: "Gestione corretta dei fondi" Le precisazioni del legale: siamo certi di dimostrare l'infondatezza delle accuse

L'Ente autonomo "Giffoni Experience", attraverso il presidente Pietro Rinaldi, precisa che le presunte irregolarità nella rendicontazione delle spese di trasporto - riportate ieri anche da Ottopagine, nell'articolo che ha raccontato la requisitoria dell'accusa - rappresentano solo la ricostruzione della Procura della Corte dei Conti, che dovrà necessariamente essere accertata.

Il riferimento è al procedimento sui 470mila euro per i quali la magistratura contabile ha chiesto la restituzione alla Regione Campania, che ha finanziato l'evento internazionale.

Rinaldi ha ribadito che l'Ente "nel corso del giudizio, ha puntualmente e documentalmente chiarito l'assoluta correttezza della gestione delle attività di trasporto e della relativa rendicontazione, esprimendo assoluta fiducia che la sentenza accerterà l'infondatezza della ricostruzione accusatoria".