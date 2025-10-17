Disperso da 3 giorni, trovato morto a Ravello il pizzaiolo 45enne Fabio Celella Si indaga per risalire alle cause del decesso, il corpo nei pressi dell'auditorium

E' stato ritrovato il corpo senza vita di Fabio Celella, il pizzaiolo 45enne beneventano che risultava disperso da tre giorni. I datori di lavoro avevano lanciato l'allarme facendo scattare le ricerche.

I dettagli

La salma è stata rinvenuta nei pressi dell’auditorium del comune della Divina. Il 45enne, originario di Amorosi, lavorava in un noto hotel 5 stelle lusso di Ravello, con un contratto stagionale, che stava per concludersi, in vista della chiusura della struttura nel periodo invernale.

L'ultima volta era stato visto il 14 ottobre scorso in piazza Vescovado, poi nessuno aveva più avuto sue notizie, fino al tragico ritrovamento nei pressi di una scala di emergenza dell'auditorium, priva di sbocchi.

Le forze dell’ordine sono al lavoro per chiarire le cause del decesso. Per il momento non si esclude alcuna ipotesi, dall'incidente al malore improvviso.

Nelle prossime ore è attesa l’autopsia, che potrà fornire elementi decisivi, fondamentali anche le immagini riprese dalle telecamere di videosorveglianza della zona. I carabinieri hanno controllato la stanza del 45enne, trovandovi tutti gli effetti personali, escludendo dunque l'allontanamento intenzionale.