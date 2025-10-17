Ravello, pizzaiolo trovato morto: il corpo recuperato dai vigili del fuoco In azione i caschi rossi, indagano i carabinieri

Saranno decisivi i risultati dell'autopsia per chiarire le cause del decesso del 45enne Fabio Celella, ritrovato cadavere questa mattina a Ravello. Sulle tracce del pizzaiolo, originario del beneventano, da ieri sera i Vigili del Fuoco a seguito della denuncia da parte di una dipendente dell'hotel dove il 45enne lavorava.

Il ritrovamento

Alle prime luci del mattino di oggi sul posto sono giunti anche la sala operativa mobile (UCL) e la squadra SAF (Speleo Alpino Fluviale). Dopo qualche ora il corpo è stato avvistato al di sotto della passerella nei pressi dell'auditorium ad una profondità di circa 15 metri. Con una manovra in corda, i caschi rossi hanno recuperato la vittima che è stata poi trasportata presso l'auditorium dove era presente un'azienda di onoranze funebri, mentre i soccorritori sono risaliti con il supporto di un elicottero. Intanto le indagini sono affidate ai Carabinieri che per il momento non escludono nessuna ipotesi, dal malore all'incidente.