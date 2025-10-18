Tragico incidente a Policastro: perde la vita un giovane Viaggiava in sella ad una moto, fatale l’impatto con un mezzo agricolo

Un tragico incidente si è verificato intorno alle 13 a Policastro Bussentino, nel Cilento. A perdere la vita un 28enne del posto che viaggiava in sella ad un mezzo a due ruote che si è scontrato con un mezzo agricolo. L'impatto non gli ha lasciato scampo. I soccorritori non hanno potuto far altro che constatare il decesso del giovane. Sul posto gli agenti della Polizia Stradale di Sapri per i rilievi del caso. La strada è stata chiusa per consentire gli accertamenti e le operazioni di messa in sicurezza.